(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). На пожаре из-за непотушенной сигареты в Татарстане в квартире сгорел мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Крупный пожар случился в одной из квартир двухэтажного дома в Нижнем Услоне вчера вечером. На улицу Маркса по первому номеру вызова отправились подразделения ПСЧ №112.

Порядка 30 жильцов ждали огнеборцев снаружи дома. Пламя виднелось из окон квартиры и в любой момент могло перекинуться на помещение этажом выше.

В течение нескольких минут пожарные взяли огонь под контроль. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

В квартире нашли тело 65-летнего мужчины.

По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

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