На публичной лекции в ДУМ РТ рассмотрят теорию эволюции

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Сегодня в Галиевской мечети Казани состоится очередная публичная лекция в рамках молодежного мусульманского проекта «Лекторий» ДУМ РТ. Об этом сообщает пресс-служба муфтията.

Перед собравшимися выступит преподаватель РИУ, автор книг и статей по акыде, ханафитскому фикху Ахмад аль-Ханафи.

Он ответит на вопросы с точки зрения шариата: «как появился мир и человек, насколько обоснованна теория Дарвина и возможно ли появление человеческого рода посредством эволюции».

Вход — свободный. Начало в 18.30.

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