Минниханов посетит торжества в честь Лемаева и ознакомится с концепцией «Бегишево»

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетит торжества в честь 90-летия первого гендиректора «Нижнекамскнефтехима» Николая Лемаева, а также ознакомится с концепцией оформления международного аэропорта «Бегишево». Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе руководителя республики.

Утром Рустам Минниханов планирует принять участие в возложении цветов к памятнику Лемаева, после чего Президент РТ в сопровождении мэра Нижнекамска Айдара Метшина направится к дому, где проживал первый гендиректор «Нижнекамскнефтехима». «Президент Татарстана Рустам Минниханов планирует принять участие в открытии мемориальной доски Николаю Лемаеву», — отметили в пресс-службе.

Вслед за этим в Доме народного творчества откроется фотовыставка и памятное мероприятие с участием Рустама Минниханова, Айдара Метшина и генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азата Бикмурзина.

Из Нижнекамска Президент РТ отправится в международный аэропорт «Бегишево», которому указом Президента РФ присвоено имя Николая Лемаева. Здесь Рустаму Минниханову презентуют новую концепцию оформления аэропорта.

Николай Лемаев в течение 22 лет возглавлял Нижнекамский нефтехимический комбинат, за время его руководства предприятие превратилось в комплекс современных высокопроизводительных технологичных производств, в одно из ведущих предприятий нефтехимической промышленности страны и Европы.

В течение 2019 года в ПАО «Нижнекамскнефтехим» проходили многочисленные мероприятия, посвященные юбилею первого руководителя. Это спартакиады, первенства, турниры, кубки, военно-технические эстафеты, патриотические игры, среди которых международный хоккейный турнир и спартакиада Росхимпрофсоюза. Были организованы конкурсы, фестивали, смотры художественной самодеятельности, конкурсы профессионального мастерства, в которых приняли участие тысячи нефтехимиков.

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