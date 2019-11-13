ВК «Синтез» обыграл «Штурм-2002» с более чем двукратным преимуществом

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). В домашнем матче регулярного чемпионата России по водному поло казанский «Синтез» с более чем двукратным преимуществом разгромно обыграл подмосковный «Штурм-2002». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Уже первый период завершился в пользу хозяев – 6:1, причем два гола были забиты с пенальти. Во второй части встречи преимущество казанцев увеличилось до семи мячей – 10:3.

После большого перерыва гости заменили вратаря Владимира Заседателева на воспитанника «Синтеза» Никиту Саратова. На некоторое время это помогло, но затем разрыв вновь стал расти – 16:6 к концу третьего периода.

В заключительной части игры ватерполисты «Штурма» начали сокращать счет, но казанцы вновь и вновь восстанавливали преимущество. При этом дважды с пенальти забил Егор Васильев. В итоге матч завершился со счетом 21:10 в пользу казанцев.

До этого «Синтез» 8 ноября в матче Лиги чемпионов уступил испанской «Барселонетте», о чем сообщало ИА «Татар-информ».

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