WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

13 ноября 2019, 01:26

Официальная хроника

Путин наградил главу Минфина РТ медалью ордена «За заслуги перед отечеством»

Рекомендуем

Официальная хроника

Путин наградил главу Минфина РТ медалью ордена «За заслуги перед отечеством»

Президент России подписал указ о награждении ряда лиц государственными наградами РФ.

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин удостоен медали ордена «За заслуги перед отечеством» I степени.

Указ о награждении ряда лиц государственными наградами РФ подписал сегодня Президент России Владимир Путин. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Министр награжден «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Этим же указом заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева удостоена ордена «За заслуги перед отечеством» II степени – «за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу».

Орденом «За заслуги перед отечеством» III степени «за большие заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу» награжден помощник Президента РТ и заместитель генерального директора АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Равиль Муратов.

Помимо этого, «за заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу» заслуженными машиностроителями РФ признаны рабочий зеленодольского завода POZIS Виктор Котельников и слесарь этого же предприятия Геннадий Сыромятников. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Минниханов поздравил детский телеканал «ШАЯН ТВ» с годовщиной вещания
Новости дня
01:48
Менделеевские кикбоксеры стали чемпионами Татарстана

В состязаниях приняли участие более ста спортсменов из Набережных Челнов, Елабуги, Нурлата, Нижнекамска и Менделеевска.

01:26
Путин наградил главу Минфина РТ медалью ордена «За заслуги перед отечеством»

Президент России подписал указ о награждении ряда лиц государственными наградами РФ.

00:58
В Альметьевске назначен новый помощник главы района

Предыдущий помощник главы района Рамис Галимов продолжит свою деятельность на новой должности в Казани.

00:42
Установлена серьезная опасность популярной пищевой добавки
00:20
Гарантийный фонд РТ лидирует в России по объему выданных поручительств по кредитам

При составлении рейтинга учитывались все субъекты Федерации, за исключением городов федерального значения.

12.11 23:58
«Нефтехимик» разбушевался и одержал десятую победу подряд

Нижнекамцы обыграли московских динамовцев со счетом 6:3.

12.11 23:50
В ЖК «Салават Купере» завершили строительство двух детсадов

Оба дошкольных учреждения получили заключения о соответствии.

12.11 23:36
Путин подписал закон о сокращении рабочего дня для сельских женщин
12.11 23:20
В Нижнекамске новый автобусный маршрут оказался убыточным

Затраты перевозчика в лице ПАТП-1 составили 3,4 млн рублей, а доход оказался чуть выше 1 млн рублей.

12.11 23:14
Новичок «Ак Барса»: Мои набранные очки – это здорово, но победа важнее

Виктор Тихонов прокомментировал победу над «Авангардом».

12.11 23:06
Менделеевская спортсменка взяла золото на всероссийских соревнованиях по тхэквондо

Менделеевчанка Карина Кудряшова заняла первое место в весовой категории до 37 килограммов.

12.11 22:58
Артем Лукоянов: Доволен победой «Ак Барса», но не своим физическим состоянием

Нападающий казанского клуба рассказал о причинах своего неожиданного появления на льду.

12.11 22:42
Дмитрий Квартальнов: Вратарь и организованная игра в обороне помогли победить

Главный тренер "Ак Барса" похвалил новичков команды и нападающего Владислава Кару.

12.11 22:26
Нападающий «Ак Барса» о победе над «Авангардом»: Здорово обыграть сильного соперника

Михаил Фисенко проанализировал ход матча со своей бывшей командой.

12.11 22:14
Новый маршрут в Нижнекамске оснастили геодатчиками и подключили к картам «Яндекса»

Теперь пассажирам легко узнать, где едет нужный транспорт и через какое время он достигнет остановки.

12.11 22:02
Запахло жареным: в день матча «Ак Барс» – «Авангард» на «Татнефть Арене» открылся KFC

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

12.11 21:50
После обращения казанцев на улице Энергетика провели реконструкцию лестницы

Конструкция долгое время находилась в аварийном состоянии и представляла опасность для пешеходов.

12.11 21:45
Мемориальную доску первому главе МВД России открыли в Казани

До 1983 года Виктор Ерин служил на разных должностях в органах внутренних дел ТАССР.

12.11 21:36
Спортсменки из РТ заняли первое место на первенстве России по вольной борьбе

Татарстан на турнире представляли воспитанницы республиканской спортивной школы по борьбе из Мамадыша и СШ Вахитовского района Казани.

12.11 21:20
Казань примет всероссийский турнир по киокусинкай

Определять победителей будут в нескольких возрастных и весовых категориях.

12.11 21:09
Пожарных вызвали в противотуберкулезный диспансер Казани из-за дыма в столовой

В МЧС поступило сообщение о задымлении в диспансере на Прибольничной улице.

12.11 21:02
Казань вошла в список финалистов конкурса за звание столицы «Тотального диктанта-2020»

В 2019 году «Тотальный диктант» написали свыше 250 тыс. человек из 68 стран.

12.11 20:48
Общественники РТ попросили закрыть около 30 открытых люков в Нижнекамске

Активисты ОНФ в Татарстане в ходе мониторинга обнаружили 34 колодцев без крышки канализационного люка.

12.11 20:28
«Гарант» заплатит 2,8 млн рублей за свалку лома асфальта в Татарстане

Строительная организация из Башкортостана устроила незаконную свалку на площади 785 кв. метров в Бугульме.

12.11 20:20
Новый детский сад на 220 мест открылся в Приволжском районе Казани

В дошкольном учреждении будут работать 11 групп.

События