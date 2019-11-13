Путин наградил главу Минфина РТ медалью ордена «За заслуги перед отечеством»

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин удостоен медали ордена «За заслуги перед отечеством» I степени.

Указ о награждении ряда лиц государственными наградами РФ подписал сегодня Президент России Владимир Путин. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Министр награжден «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Этим же указом заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева удостоена ордена «За заслуги перед отечеством» II степени – «за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу».

Орденом «За заслуги перед отечеством» III степени «за большие заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу» награжден помощник Президента РТ и заместитель генерального директора АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Равиль Муратов.

Помимо этого, «за заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу» заслуженными машиностроителями РФ признаны рабочий зеленодольского завода POZIS Виктор Котельников и слесарь этого же предприятия Геннадий Сыромятников.

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