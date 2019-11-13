Установлена серьезная опасность популярной пищевой добавки

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Использующаяся в странах Запада популярная пищевая добавка «Кратом» оказалась опасна для печени. К такому выводу пришли исследователи из Медицинского центра Эйнштейна в американской Филадельфии, сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал MedicalXpress.

Медики изучили 404 случая, когда пищевые добавки наносили вред печени. Восемь инцидентов, случившихся в 2007–2014 годах, были связаны с «Кратомом». Пять пациентов принимали его как стимулятор, а один – от боли в суставах. Через одну-две недели у всех из них появились признаки повреждения печени.

Желтуха развилась у пятерых принимавших препарат, зуд – у шестерых, боль в животе появилась также у пятерых, а жар – у троих. После госпитализации все они успешно выздоровели, пересадка печени не потребовалась никому.

По мнению ученых, эти инциденты подтверждают: препарат «Кратом» потенциально опасен для здоровья и, судя по всему, не может употребляться как безрецептурная пищевая добавка. Помимо этого, он способен вызывать наркотическую зависимость, а его польза достоверно не подтверждена.

«Кратом» изготавливается из кратома (Mitragyna speciosa) – дерева, растущего в Юго-Восточной Азии. Оно содержит алкалоиды, в том числе и митрагинин, который в России отнесен к запрещенным веществам.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в России отозвали еще один препарат от язвы желудка.

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