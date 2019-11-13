В ходе переписи-2020 постоянно проживающих в России попросят ответить на 30 вопросов

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). В ходе Всероссийской переписи населения 2020 года постоянно проживающих в стране попросят ответить на 30 вопросов, а временно гостящих здесь иностранцев – на семь. Об этом сообщает пресс-служба Росстата.

Согласно информации ведомства, в ходе предстоящей переписи будут использоваться три формы бланков переписных листов, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 8 ноября текущего года.

Бланк формы Л, предназначенный для сбора сведений о постоянно проживающих в Российской Федерации лицах, содержит 23 вопроса. Среди них – пол, возраст, гражданство, место рождения, национальная принадлежность, образование, нахождение в браке, количество детей, источники средств к существованию, занятость и так далее.

Бланк формы П будет использоваться для сбора данных о жилищных условиях населения. Семь вопросов касаются типа жилого помещения, времени постройки дома, общей площади, количества комнат и ряда иных моментов.

Бланк формы В разработан для временно находящихся в России и постоянно проживающих в других странах. Среди семи его вопросов – пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда, продолжительность проживания в РФ.

При этом при разработке форм бланков были скорректированы формулировки вопросов. Их адаптировали к реалиям современной жизни и изменившимся требованиям законодательства.

Так, одно из нововведений – переписчики будут интересоваться не только владением русским и другими языками, но и активностью использования их в повседневной жизни.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», формы бланков переписных листов разработаны с учётом преимущественного использования электронных переписных листов для представления населением сведений в электронной форме, в том числе и через интернет.

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