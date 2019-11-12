В Нижнекамске проведут ярмарку вакансий по техническим профессиям

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). 14 ноября в Нижнекамске состоится мини-ярмарка вакансий по техническим профессиям, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Мероприятие начнется в десять утра в Центре занятости населения на Бызова. Соискателям предложат вакансии специалиста технического отдела; инженера технического обслуживания систем пожарной и охранной сигнализации; инженера по техническому обслуживанию кондиционеров; техника (обслуживание систем пожарной, охранной сигнализации и видеонаблюдения); электромонтажника (монтаж систем пожарной, охранной сигнализации и видеонаблюдения) и другим техническим профессиям.



Также нижнекамцы смогут устроиться на работу водителем погрузчика и автогидроподъемника; трактористом; машинистом автогрейдера, экскаватора, крана автомобильного; уборщиком производственных и служебных помещений; изготовителем маканых изделий.



Посетители смогут получить информацию о свободных рабочих местах и вакантных должностях на предприятиях и организациях города, встретиться с представителями кадровых служб предприятий-участников ярмарки, а также проконсультироваться по вопросам законодательства о труде и занятости.

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