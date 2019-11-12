УФНС РТ: Онлайн-кассы почти вдвое повышают уровень среднего чека торговой точки

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ», Егор Никитин). Использование функции эквайринга в новых онлайн-кассах на торговых точках приводит к росту в 1,8 раза уровня среднего чека, а количество самих чеков вырастает более чем в 4 раза. Об этом в беседе с корреспондентами ИА «Татар-информ» рассказал глава Управления ФНС по РТ Марат Сафиуллин.

Он добавил, что онлайн-система открывает бизнесу доступ к новым возможностям аналитики и планирования. В итоге предприниматели смогут не просто соответствовать закону, но и автоматизировать свой бизнес, стать более конкурентоспособными за счет доступа к технологиям.

«Хочу обратить внимание, что в рамках системы уже ведется автоматизированный анализ, в том числе товарных номенклатур, и это первый подобный пример в масштабах страны. На сегодняшний день в республике кассами нового порядка пробито чеков на сумму более 1 трлн 800 млрд рублей», — заключил Марат Сафиуллин.

Говоря о преимуществах новых онлайн-касс, он подчеркнул — уже в ближайшем будущем цифровые технологии заметно сократят бумажную налоговую отчетность. При этом она станет прозрачнее и понятнее для самих предпринимателей.

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