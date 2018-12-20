УФНС РТ: За три года число онлайн-касс у татарстанских предпринимателей выросло втрое

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ», Егор Никитин). Итогом трехлетней реформы по переходу на онлайн-кассы стал трехкратный рост таких аппаратов среди татарстанских предпринимателей. Такие данные в интервью ИА «Татар-информ» сообщил руководитель Управления ФНС по РТ Марат Сафиуллин.

Он напомнил, что реформа была инициирована Президентом РФ еще в 2016 году. Новые правила обязали всех предпринимателей заменить традиционные кассовые аппараты онлайн-кассами, которые упрощают процесс передачи данных в налоговую службу.

«Говоря о результатах реформы, достигнутых в Республике Татарстан, следует отметить, что предпринимательское сообщество в очередной раз продемонстрировало свою деловую активность. Сегодня более 42 тыс. предпринимателей зарегистрировали более 100 тыс. единиц онлайн-касс, что почти в 3 раза превышает дореформенный парк ККТ», — отметил Сафиуллин.

Он добавил, отсрочка в использовании кассовой техники до 2021 года предоставлена только предпринимателям без наемных работников, которые реализуют товары и оказывают услуги собственного производства.

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