В Нижнекамске провели дефиле мусульманской женской одежды

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). В Нижнекамске состоялся показ мусульманской женской одежды «Фарыздыр киемен, мослимэ!». Организатором события выступил женский клуб при мечети Нижнекамска. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
Ведущей программы выступила Гульнара Хусаенова. Она рассказала о традициях целомудрия и основных трендах в национальной татарской одежде. Далее участницам представили множество нарядов разных форм и расцветок.
Вечер сопровождался исполнением баитов и мунаджатов. В финале мероприятия состоялось чаепитие с традиционной татарской выпечкой.