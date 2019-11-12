В Нижнекамске провели дефиле мусульманской женской одежды

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). В Нижнекамске состоялся показ мусульманской женской одежды «Фарыздыр киемен, мослимэ!». Организатором события выступил женский клуб при мечети Нижнекамска. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.





Ведущей программы выступила Гульнара Хусаенова. Она рассказала о традициях целомудрия и основных трендах в национальной татарской одежде. Далее участницам представили множество нарядов разных форм и расцветок.





Вечер сопровождался исполнением баитов и мунаджатов. В финале мероприятия состоялось чаепитие с традиционной татарской выпечкой.

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