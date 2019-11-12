В парке Семьи, любви и верности города Арска заложили Аллею новорожденных

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). В Арске, в парке Семьи, любви и верности, заложили Аллею новорожденных. Об этом сообщает пресс-служба Управления ЗАГС по РТ.

Аллея появилась в рамках нового проекта «Подари ребенку дерево» и в честь рожденных в этом году горожан.

На торжественное мероприятие пришли молодые семьи с детьми, а также с бабушками и дедушками. Несмотря на прохладную погоду, своим присутствием порадовали и самые маленькие, но главные герои мероприятия.

Глава района Ильшат Нуриев вручил родителям подарочные сертификаты на посадку именного дерева в честь новорожденного арчанина 2019 года, сладкий подарок к семейному чаепитию, а также именные таблички, которыми украсили только что посаженные молодые деревья.

«Это красивое мероприятие станет доброй традицией для всего города», – уверены в ведомстве.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.