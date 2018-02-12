В Набережных Челнах начнется строительство двух многоквартирных домов

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Госжилфонд получил разрешение на строительство двух многоквартирных жилых домов во второй очереди 63 микрорайона в городе Набережные Челны. Об этом сообщает пресс-служба Государственного жилищного фонда при Президенте РТ.

Дом № 63/23 будет рассчитан на 180 квартир с жилой площадью 11,6 тыс. квадратных метров.



Дом № 63/21 рассчитан на 414 квартир. Жилая площадь дома составит 25,4 тыс. квадратных метров.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Госжилфонд при Президенте РТ планирует построить в 63-м микрорайоне 17 домов на 3500 квартир общей площадью 207 тыс. квадратных метров.

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