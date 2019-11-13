Казачий песенный фольклор представит альметьевцам ансамбль «Раздолица»

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). В Альметьевске 17 ноября состоится благотворительный концерт гвардейского казачьего народного ансамбля «Раздолица». Об этом сообщает пресс-служба администрации Альметьевского района.

В концерте также примет участие казачий танцевальный ансамбль «Станица». Художественным руководителем ансамбля является есаул Алексей Антошин.



Казачий песенный фольклор, живое многоголосное пение, музыкально-хореографические композиции можно будет увидеть и услышать в Альметьевском татарском драматическом театре.





Организатором концерта выступает альметьевская епархия и общественная организация «Казачий культурный центр Чувашской Республики».



Начало концерта запланировано на два часа дня.

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