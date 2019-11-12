«Нефтехимик» разбушевался и одержал десятую победу подряд

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Уже сейчас можно сказать, что нижнекамский «Нефтехимик» проводит свой лучший сезон. Команда сегодня одержала десятую победу подряд, обыграв в «Москве» «Динамо» со счетом 6:3.

В последнее время нижнекамцы дважды обыграли СКА, по разу – «Ак Барс», ЦСКА, «Динамо». Многие перед этой встречей скептически оценивали шансы «Нефтехимика» на успех в Москве, считая, что перерыв в чемпионате КХЛ на матчи сборных выбьет клуб из колеи. Но этого не произошло.

В начале третьего периода изумленная столичная публика разглядывала цифры на табло – 0:4. Именно таков был счет. Первое же удаление в составе москвичей гости успешно разыграли – реализовал лишнего Павел Порядин, забросивший свою девятую шайбу в чемпионате. Правда, затем хозяевам вроде бы удалось выровнять игру, но в начале второй трети матча нижнекамцы послали динамовцев в нокдаун, забросив в течение 18 секунд две шайбы усилиями Дениса Казионова и Павла Куликова. «Динамо» поплыло, и в начале заключительного периода Йонас Энлунд сделал счет 0:4.

Лишь при таком внушительном и радостном для них счете нижнекамцы позволили себе немного расслабиться и третий период играли просто в свое удовольствие, позволив хозяевам забросить три ответные шайбы.

Набрав 33 очка в 28 матчах нижнекамцы, поднялись уже на четвертое место на «Востовке». В следующем туре КХЛ 14 ноября «Нефтехимик» сыграет в Ярославле с «Локомотивом».

«Динамо» (Москва) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 3:6 (0:1, 0:2, 3:3).

Шайбы забросили: Петерссон (47), Тарасов (50), Яшкин (59) – Порядин (3), Казионов (23), Куликов (23), Энлунд (46), Брынцев (52), Мерфи (55).

Штрафы: 8–12.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.