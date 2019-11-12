Артем Лукоянов: Доволен победой «Ак Барса», но не своим физическим состоянием

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Нападающий казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Артем Лукоянов рассказал о причинах своего появления на льду в матче с «Авангардом» после травмы, которого никто не ожидал.

«Не планировалось, что я выйду на лед, но у одного хоккеиста произошла травма. Меня спросили, могу ли сыграть, вот я и вышел. Лучше пройти через тяжелый путь с сильной командой, чтобы войти в игру, набраться сил, эмоций, физики. Ведь тренируясь, такую нагрузку не получишь. Вышел, команда победила, поэтому эмоции только положительные», – пояснил форвард.

Лукоянов отметил, что в первом периоде играть ему было довольно сложно: «Голова не соображала толком, но уже спустя минут десять пришел в себя от правильных действий команды. Над физикой, конечно, еще надо работать».

Вдобавок хоккеист рассказал о настрое команды на «Авангард» после прошлогодней серии плей-офф: «Мы их в регулярке тоже обыгрывали. Плей-офф – совсем другие игры. Но поражение от них уже забыто, сегодня мы начали творить новую историю. Сыграли сегодня не прямо хорошо, нормально. Еще есть, над чем работать».

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