Нападающий «Ак Барса» о победе над «Авангардом»: Здорово обыграть сильного соперника

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко провел анализ игры со своей бывшей командой – омским «Авангардом». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:0, одну из шайб забросил Фисенко.

«Сегодня хотелось выиграть. Мы знаем, что “Авангард“ – дисциплинированная, организованная команда, и очень здорово обыграть такого сильного соперника. Возможно, в первом периоде команда только вкатывалась после перерыва на матчи сборной, но соперник здорово играл, и было непросто. Они хорошо работают, много двигаются, быстро катают шайбу. Было тяжело», – признал хоккеист.

Кроме того, форвард отметил игру голкипера Тимура Билялова, который не пропускает уже 282 минуты и 52 секунды: «Билялов – красавчик. Я не понимаю, как он это делает, но пусть продолжает в том же духе. Когда вратарь так здорово и уверенно играет, это передается партнерам».

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