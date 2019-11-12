Мемориальную доску первому главе МВД России открыли в Казани

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). В Казани торжественно открыли мемориальную доску Герою России, первому руководителю Министерства внутренних дел РФ Виктору Ерину. Она установлена на фасаде жилого дома № 6 на улице Гвардейская, где он жил до переезда в Москву, сообщает пресс-служба Минкультуры Татарстана.

Участниками церемонии стали главный федеральный инспектор по РТ Ренат Тимерзянов, руководитель Аппарата Президента Татарстана Асгат Сафаров, глава МВД по РТ Артем Хохорин, руководители подразделений республиканского МВД, ветераны и соратники Виктора Ерина.

Увековечить память выдающегося уроженца Казани предложили Министерство культуры Татарстана, Министерство внутренних дел по РТ и Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск РТ. Соответствующее постановление накануне Дня сотрудника органов внутренних дел РФ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Виктор Ерин родился в Казани 17 января 1944 года, с отличием окончил Казанский филиал Елабужской средней школы милиции, а затем и Высшую школу МВД СССР. Службу в органах внутренних дел начал в 1964 году участковым уполномоченным милиции в Казани. Служил в органах внутренних дел Татарстана в должностях от оперативного уполномоченного до начальника Управления уголовного розыска МВД республики, принимал участие в расследовании тяжких преступлений, разоблачении особо опасных преступных групп. В 1980-1981 годах в качестве советника принимал участие в конфликте в Афганистане.

С 1983 года работал в Главном управлении БХСС МВД СССР. В 1988-м стал первым заместителем министра внутренних дел Армянской ССР, c 1990-го по 1991-й – заместитель министра, а затем первый заместитель министра внутренних дел РСФСР. В январе 1992 года Ерин был назначен министром внутренних дел РФ.

В ноябре 1992 года возглавил оперативный штаб по восстановлению правопорядка в районе осетино-ингушского конфликта. С декабря 1994-го по январь 1995 года руководил действиями подразделений и органов МВД России на территории Чеченской Республики. По собственному желанию ушел с поста министра после теракта в Буденновске.

С 1995-го по 2001 год работал заместителем директора Службы внешней разведки РФ. С 2001 года – на пенсии. Виктор Ерин скончался 19 марта 2018 года после продолжительной болезни.

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