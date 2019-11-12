Казань вошла в список финалистов конкурса за звание столицы «Тотального диктанта-2020»

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Столица Татарстана попала в пятерку лидеров заочного этапа голосования за звание столицы «Тотального диктанта-2020», сообщает пресс-служба мэрии.

Казань вышла на третье место, набрав 3403 голоса и уступив Нукусу (Узбекистан) и Санкт-Петербургу — за них проголосовали 6985 и 3564 человека соответственно. В топ также попали Тамбов (3373) и Вологда (3325 голосов).

Финал пройдет 1 февраля 2020 года в Москве. Автор текста приедет в город-победитель, чтобы прочитать диктант на главной площадке всемирной акции.

В этом году «Тотальный диктант» написали свыше 250 тыс. человек из 68 стран. В РТ свои знания можно было проверить на 50 различных площадках.

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