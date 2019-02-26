Талия Минуллина заявила о желании пригласить Марка Цукерберга в Иннополис

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Руководитель республиканского Агентства инвестиционного развития выразила желание пригласить основателя Facebook Марка Цукерберга в Иннополис. Об этом рассказали в пресс-службе АИР РТ.

«У нашего правительства есть секретная миссия: мы хотим стать не только российским, но и мировым хабом по разработке программного обеспечения и IT-инновациям. На это был направлен проект первого и единственного в России нового IT-города — Иннополиса. Мы хотим, чтобы Марк Цукерберг узнал про Иннополис и решил его посетить. Я надеюсь, вы тоже в своих аккаунтах напишете: "Mark, please, visit to Innopolis". Я надеюсь, что, если будет большое количество постов, мы достигнем цели», — обратилась она к присутствующим бизнесменам.

Сегодня в Казани впервые за пределами Москвы — на площадке региона — Facebook раскрыл секреты развития бизнеса с использованием онлайн-платформ. Более 500 предпринимателей приняли участие в семинаре от медиакорпорации и Агентства инвестиционного развития Татарстана. Мероприятие направлено на решение задачи, поставленной Президентом РТ Рустамом Миннихановым, об увеличении роли малого и среднего предпринимательства в структуре экономики.

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