(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). В Нижнекамске зафиксирован рост подростковой преступности, сообщает «НТР-24». Об этом на специально собранном рабочем совещании по вопросу преступности среди несовершеннолетних рассказал начальник полиции управления МВД РФ по Нижнекамскому району Айнур Камалов.

По его информации, с начала 2019 года в городе было зарегистрировано свыше 60 преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Камалов отметил, что этот показатель едва ли не вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

«Анализ показал, что преобладают кражи и грабежи. Участниками преступлений стали 44 несовершеннолетних, против 34 в прошлом году», — рассказал на совещании Айнур Камалов.

На сегодняшний день в Нижнекамске на учете в полиции состоят 185 подростков, четверо из них имеют условную судимость, один осужден к обязательным работам, еще один – отбывает наказание в колонии.

Власти и правоохранители сошлись во мнении, что решить проблему подростковой преступности можно лишь совместными усилиями, привлекая к работе всех заинтересованных лиц

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