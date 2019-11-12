В Тетюшах начался чемпионат профессионалов России по компетенции «Спасательные работы»

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). На базе Тетюшского государственного колледжа гражданской защиты проходит Региональный чемпионат по компетенции «Спасательные работы», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

С 12 по 15 ноября в восьмом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы России» РТ примут участие шесть команд основного состава и пять команд юниоров.

Сегодня прошли регистрация участников, жеребьевка команд и инструктаж по технике безопасности. Затем организаторы ознакомили команды с конкурсными местами и оборудованием, а в 15 часов состоялось торжественное открытие мероприятия.

Рапорт о готовности команд принял главный эксперт чемпионата Александр Мерзлов. С приветственным словом к собравшимся обратились замминистра по делам гражданской обороны РТ Николай Суржко и замруководителя исполкома Тетюшского района Гульнара Кирилина.

Директор колледжа вручила благодарственные письма «За значительный вклад в проведение 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани в 2019 году» 12 студентам колледжа, которые работали волонтерами во время чемпионата.

Победители чемпионата этого года пожелали участникам веры в себя, в свои физические и интеллектуальные возможности.

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