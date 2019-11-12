Общественники РТ попросили закрыть около 30 открытых люков в Нижнекамске

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Активисты Общероссийского народного фронта в Татарстане проверили состояние пожарных резервуаров и канализационных люков на территории Нижнекамска. В ходе мониторинга общественники обнаружили в городе порядка 34 открытых люка, расположенных на пути движения пешеходов. Активисты ОНФ попросили представителей власти принять оперативные меры по закрытию сетевых колодцев. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ РТ.

Поводом для проверки стали обращения местных жителей о многочисленных открытых колодцах по всему городу, а также происшествие недельной давности, когда пожилой мужчина упал в вырытую траншею у Нижнекамского драмтеатра имени Туфана Миннуллина, не смог выбраться и скончался от переохлаждения.



При этом вблизи городского парка «Семья» активисты обнаружили более десяти из 34 открытых колодцев.



Член регионального штаба ОНФ Ринат Фазылов отметил, что крышки люков крадут для сдачи в пункты приема металла. Однако главное последствие воровства заключается в том, что открытые люки создают реальную опасность для жизни и здоровья людей.

Активисты направили обращение в адрес мэра Нижнекамска. Через месяц у общественников запланирован повторный рейд для контроля эффективности работы профильных служб.

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