В мэрии Казани пояснили, почему у пенсионерки изъяли двух малолетних внучек

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Органы опеки Казани изъяли у пожилой жительницы города двух внучек, поскольку она не представила документы на опекунство и отрицательно характеризуется соседями. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в мэрии Казани.

Как следует из официального ответа, имеющегося в распоряжении агентства, в августе 2018 года пенсионерка обратилась с просьбой оформить ей опеку над внучками, женщине была направлена информация – какие документы нужно предоставить, в том числе и медицинские справки.

«К сожалению, в отдел опеки оригиналы документов, в том числе медицинские справки от нарколога, психиатра, до сих пор не представлены», – говорится в документе.

Кроме этого, выяснилось, что пенсионерка проживает вместе со своей дочерью, лишенной родительских прав, которая по-прежнему ведет асоциальный образ жизни, что также является одним из оснований для отказа в установлении.

«По имеющейся информации, представленной председателем правления ЖСК, по месту жительства пенсионерка характеризуется отрицательно, с соседями находится в неприязненных отношениях, является должником за жилищно-коммунальные услуги», – уточняется в ответе мэрии. «Осенью 2019 года прокуратура проверяла действия отдела опеки в связи с невозможностью предоставления данной услуги – назначении опекуном. Нарушений выявлено не было», – подчёркивается в сообщении.

Ранее в СМИ появились сообщения, что у казанской пенсионерки изъяли двух маленьких внучек из-за долгов за оплату ЖКХ. По данному факту сотрудники СУ СКР по РТ начали доследственную проверку.

По информации органов опеки и попечительства, мать девочек была лишена родительских прав в апреле 2018 года на основании решения Приволжского райсуда Казани. Согласно материалам полиции, женщина не работала, не заботилась о детях, материально их не содержала, злоупотребляла спиртным. С 2013 года женщина состоит на учете в Республиканском наркодиспансере. За неисполнение родительских обязанностей она неоднократно привлекалась к административной ответственности, с апреля 2017 года состоит на учете в полиции как неблагополучный родитель, неоднократно обсуждалась на комиссии по делам несовершеннолетних.

После лишения родительских прав прокуратура направила в администрацию Вахитовского и Приволжского районов поручение решить вопрос о дальнейшем устройстве несовершеннолетних девочек, поскольку отец старшей также был лишен родительских прав, а у младшей перестал выходить на связь. В настоящее время одна из девочек передана на воспитание в семью граждан РФ. Другая девочка не посещала школу в 2017, 2018 и частично в 2019 году. В октябре года ребенок был помещен в социальный приют.

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