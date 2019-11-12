В центре Москвы откроют памятник погибшим российским журналистам

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). В центре Москвы появится памятник погибшим российским журналистам, сообщает пресс-служба Региональной общественной организации «Союз журналистов Москвы».



От имени 15-тысячного столичного журналистского сообщества они выступили с инициативой сооружения памятника российским журналистам, погибшим и пропавшим без вести при выполнении своего профессионального долга.



По словам председателя сообщества, главного редактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева, с 1991 года погибли более 300 журналистов. Главная цель проекта – сохранить память о каждом из них.



Создание памятника проводится за счет средств редакций федеральных и столичных СМИ, издательских домов, благотворительных пожертвований спонсоров и граждан России. Скульптором выступил Борис Черствый.



«Журналист всегда остается журналистом. Он везде находится в ауре профессии, все время готов к этой опасной работе. Это такой реквием по погибшим людям, самоотверженным и преданным своей профессии», – отметил он.



Бронзовый памятник установят рядом с павильоном станции метро «Арбатская» Филевской линии, перед зданием Министерства обороны.

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