Казань станет первым городом в России с экотарифом на такси

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Казань станет первым городом в России, где появится экотариф на такси. Заказы по этому тарифу будут выполнять только автомобили на экологичном топливе, сообщает Миндортранс РТ.

«В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ прошла рабочая встреча с представителями “Яндекс.Такси”. Обсуждались вопросы взаимодействия по реализации проектов, направленных на улучшение экологии в Татарстане», – отмечается в сообщении ведомства.

Казанцам предложат новый тариф уже в ноябре. В столице Татарстана к заказам экотарифа будет подключено более 650 автомобилей.

«Предложение подготовлено в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина по увеличению парка транспортных средств на экологичном топливе, в том числе используемых в качестве такси», – уточняется в сообщении.

В Татарстане реализуется госпрограмма по развитию рынка газомоторного топлива на 2013 – 2023 годы. За все время ее действия для работы на метановом топливе переоборудовано более 3,8 тыс. автомобилей, закуплено свыше 2,5 тыс. новых транспортных средств на метане.

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