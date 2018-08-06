В Татспиртпроме поддержали инициативу отказа от ограничения крепости пива

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Татарстанские производители пива выступили с поддержкой инициативы отменить содержащееся в техническом регламенте ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции» ограничение крепости пивных напитков 7 градусами. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала руководитель пивоваренного проекта АО «Татспиртпром» Алсу Хайруллина.

«Я считаю, что эту инициативу можно поддержать, потому что у пивного напитка есть свои ограничения. Чем отличается пивной напиток от пива? Он отличается тем, что там насоложенного сырья должно быть не более 20%, все остальное — крепость и другие вещи — не должны ограничить производство пивных напитков и самого понятия "пивной напиток"», — сказала собеседник агентства.

Она добавила — все, что сделано на основе пивного сусла, должно называться пивным напитком, а крепость или какие-то другие ингредиенты, которые туда добавляются, все это — фантазии пивовара.

«Если потребитель готов это пить и голосует за этот напиток с точки зрения потребления и интереса к этому напитку, то почему бы его не производить? Есть же пиво, которое 8 градусов. Если в нем есть 8 градусов и это пиво, почему пивной напиток не может быть 8-градусным?» — подчеркнула Алсу Хайруллина.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Госалкогольинспекции РТ поддержали идею производителей пива отказаться от ограничения крепости продукта 7 градусами.

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