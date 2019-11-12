Полиция Челнов выразила соболезнование отцу Ильяса Хасанова в связи с гибелью сына

(Набережные Челны, 12 ноября, «Татар-информ»). Полиция Набережных Челнов выразила соболезнование ветерану правоохранительных органов Гумеру Хасанову в связи с гибелью сына.

«Руководство, личный состав, ветераны Набережночелнинского гарнизона полиции и члены Общественного совета при Управлении выражают глубокие соболезнования председателю совета ветеранов полиции Автограда Гумеру Исмагиловичу Хасанову и его семье в связи с трагическим происшествием — гибелью сына Ильяса. Мы разделяем с Вами горечь и боль от этой невосполнимой утраты», — говорится в официальном сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, 8 ноября на трассе М7 челнинская группа организаторов Татарской лиги КВН попала в страшную аварию.

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