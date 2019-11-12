(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Полкилограмма «синтетики» нашли у жителя Воронежа, прибывшего в Казань делать закладки, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Экипаж ППС задержал у дома на Выборгской 27-летнего мужчину, у которого при досмотре нашли сверток и пакетики с порошком. Экспертиза установила, что у злоумышленника в карманах было 54 грамма мефедрона.

На допросе он признался, что прибыл в столицу Татарстана неделю назад из Воронежа, а по дороге забрал порядка килограмма наркотиков. Арендовав жилье, мужчина расфасовал «синтетику» и оборудовал тайники.

На съемной квартире полицейские нашли 540 граммов мефедрона и 55 граммов гашиша. Все изъятое приобщили к делу вместе с ноутбуком, весами и катушкой ленты для фасовки.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покущении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Известно, что ранее мужчина был судим за аналогичное преступление.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.