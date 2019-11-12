(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). В Комитете РТ по охране культурного наследия назначили нового заместителя председателя. Соответствующее постановление за подписью Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Назначить с 7 ноября 2019 года Шакирова Ильнура Ирековича на должность заместителя председателя Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия», — говорится в документе.

Комитет был создан в июне прошлого года. Ведомство возглавляет Иван Гущин.

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