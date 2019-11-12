Финансирование нацпроектов в регионах Поволжья в 2020 году увеличат до 275 млрд рублей

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Финансирование национальных проектов, реализуемых в регионах Приволжского федерального округа, в будущем году вырастет на 10% и составит 275 млрд рублей, сообщает пресс-служба Полпреда Президента РФ в ПФО.

«Запланированный объем финансирования нацпроектов в целом по округу на будущий год составит порядка 275 млрд рублей. Это на 10% больше, чем в 2019 году. Важно обеспечить своевременное и эффективное использование этих средств», – замполпреда Алексей Кузьмицкий по итогам заседания рабочей группы Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось сегодня в Москве под председательством помощника Президента РФ Андрея Белоусова.

Кузьмицкий уточнил, что в 2019 году большая часть бюджетных средств (в объеме 132 млрд рублей) была выделена на реализацию группы социальных нацпроектов, а именно на «Здравоохранение», «Образование», «Демографию» и «Культуру».

«В следующем году сохранится та же тенденция. Финансирование нацпроектов, направленных на развитие социальной сферы, составит 144 млрд рублей», – пояснил заместитель Полпреда Президента РФ.

Алексей Кузьмицкий пояснил, что общий объем средств, предусмотренных на реализацию нацпроектов в регионах округа, в 2019 – 2024 годах превысит 1,5 трлн рублей. «В этот период каждый регион должен максимально быть включен в работу по результативному использованию этих средств. Завершается год реализации нацпроектов, и здесь важно учесть весь наработанный опыт, чтобы в будущем использовать наиболее эффективные механизмы освоения средств и достижения отдельных целевых показателей», – подчеркнул спикер.

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