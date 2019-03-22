Закон о празднике «Стояние на Угре» отложен Госдумой не просто так, считает Фаррахов

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Госдума не просто так отложила рассмотрение законопроекта об официальном праздновании Дня окончания Великого стояния на реке Угре (окончание т. н. «монголо-татарского ига» — прим. Т-и). Такое мнение высказал депутат Госдумы от РТ Айрат Фаррахов в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ».

«Закон об этом был внесен в Государственную Думу РФ. Знаю, что есть официальный отзыв правительства, но в настоящее время этот закон отложен. Полагаю, что он был отложен не просто так, а потому что по нему возникли вопросы со стороны депутатов Госдумы, которые представляют позиции избирателей со своих регионов. Мои избиратели в целом говорят мне, что принятие данного проекта закона не имеет первоочередного характера», — заявил парламентарий.

Сегодня в СМИ распространилось заявление губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, который утверждал, что празднование Дня окончания Великого стояния на Угре пользуется широкой поддержкой населения и даже Президента РФ. Позднее в Администрации Президента России эту информацию опровергли.

«То, что прозвучало в СМИ, еще не является доказательством того, что есть на самом деле. Сам факт того, что рассмотрение закона отложили, говорит о том, что нужно учитывать позицию всех граждан», — заключил Айрат Фаррахов.

Ранее губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предложил внести в список праздников федерального значения историческую дату, получившую название «Стояние на реке Угре», — 11 ноября 1480 года. Рассмотрение соответствующей инициативы должны было состояться в Госдуме в сентябре этого года, но его отложили.

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