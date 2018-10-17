Объезд села Сокуры автодороги Казань – Оренбург в РТ могут сделать полностью из бетона

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане объезд села Сокуры автодороги Казань – Оренбург могут сделать полностью из бетона. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщил главный инженер «Волго-Вятскуправтодора» Валерий Тимашов.

«Если забегать вперед, то в перспективе мы прорабатываем вопрос по объезду Сокуров автодороги Казань – Оренбург – хотим сделать его полностью из бетона. То есть, чтобы вместо верхнего слоя асфальтобетона был марочный бетон. Такую работу ведем сегодня», – рассказал спикер.

В этом году в Татарстане отремонтировано 133 км дорог федерального значения, из них 81,8 км – капитально.

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