На всероссийских соревнованиях в Казани определят сильнейших молодых фигуристов страны

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). В Казани стартовали всероссийские соревнования по фигурному катанию «Идель-2019», посвященные памяти заслуженного тренера России Геннадия Тарасова. Участие в турнире принимают более 150 спортсменов из 25 регионов России.

Соревнования стартовали вчера — с ритм-танца на разряд КМС и МС, сегодня они продолжились произвольным танцем и церемонией открытия, в которой приняли участие первый заместитель министра спорта Халил Шайхутдинов, заместитель гендиректора Федерации фигурного катания России Галина Голубкова, президент федерации Элина Быстрицкая, а также председатель тренерского совета федерации Елена Чайковская.

Первым к микрофону для приветственного слова подошёл Шайхутдинов: «Отрадно видеть географию и количество участников соревнования. Мы с теплотой вспоминаем заслуженного тренера России Геннадия Тарасова, который внёс огромный вклад в развитие этого вида спорта. Сейчас мы гордимся Евгенией Тарасовой, которая прославляет Татарстан на мировой арене».

Вдобавок он рассказал о развитии этого вида спорта в республике: «В Татарстане 45 ледовых дворцов, у нас грандиозные планы по развитию фигурного катания, строительство Центра фигурного катания».

Далее слово взяла Чайковская: «Я рада всех приветствовать на этом потрясающем льду, на соревнованиях, в которых ранее принимали участие молодые чемпионы мира и Европы. Мы любим здесь кататься, потому что здесь качественный лёд и великолепная публика».

Соревнования продлятся до 15 ноября в казанском Дворце спорта, и за 5 дней турнира здесь определятся сильнейшие юноши и девушки, а также мужчины и женщины в танцах на льду, парном и одиночном катании.

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