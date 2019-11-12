Казань примет всероссийский турнир по киокусинкай

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). В предстоящее воскресенье, 17 ноября, в столице РТ пройдет всероссийский турнир по киокусинкай Kazan Open, а также открытый городской чемпионат и первенство, сообщает пресс-служба мэрии.

В соревнованиях примут участие спортсмены из различных городов страны и Казахстана. Определять победителей будут в нескольких возрастных категориях — мальчики и девочки 12-13 лет, юноший и девушки 14-15 лет, юниоры и юниорки 16-17 лет, а также мужчины и женщины старше 18 лет.

Призеры получат дипломы и медали, а победители — кубки. Соревнования стартуют в 10 часов утра, торжественное открытие состоится в час дня.

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