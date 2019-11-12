На затяжных подъемах федеральных дорог в Татарстане зимой организуют дежурство техники

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). При возникновении сложных погодных условий в зимний период на затяжных подъемах-спусках федеральных автодорог в Татарстане будет организовано дежурство дорожной техники. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

«Управление совместно с подрядными организациями ежегодно уточняет сложные участки автомобильных дорог – это в основном затяжные подъемы-спуски. По Татарстану 12 таких участков: семь на автодороге М7, три на Казань – Буинск – Ульяновск и два на Казань – Оренбург», – рассказали в ведомстве.

Сегодня на брифинге в Кабмине РТ главный инженер «Волго-Вятскуправтодора» Валерий Тимашов отметил, что по республике проходит 1038 км федеральных автодорог. По его словам, для содержания автомобильных дорог в зимний период заготовлено 150 тыс. тонн противогололедных материалов, в том числе 120 тыс. тонн песка и 30 тыс. тонн соли.

«Подготовлены 363 единицы дорожной техники. Вся она находится в боевой готовности. Для хранения противогололедных материалов имеется 23 пескобазы», – рассказал главный инженер управления во время брифинга.

Кроме того, имеются 25 теплых стоянок для техники и 21 помещение для отдыха и обогрева рабочих и водителей. Оперативный контроль за дорожной обстановкой на федеральных трассах республики обеспечивается 40 метеостанциями и комплексами видеоконтроля.

Валерий Тимашов также сообщил, что на содержание федеральных автомобильных дорог в республике в текущем году израсходовано почти 1,4 млрд рублей.

В этом году в Татарстане отремонтировано 133 км дорог федерального значения, 81,8 км из них – капитально. 57,8 км автодорог защитили слоями износа с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона. Наибольший объем пришелся на автодорогу М7, где отремонтировано шесть участков общей протяженностью 58 км.

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