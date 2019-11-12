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Татар-информ

12 ноября 2019, 16:51

В Татарстане создадут «Центр цифровой трансформации»

В Татарстане создадут «Центр цифровой трансформации»

Новое ведомство создадут по инициативе Минсвязи РТ.

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В Татарстане создадут «Центр цифровой трансформации РТ», основной деятельностью которого станет внедрение цифровых технологий в госорганы республики. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Кабинета Министров РТ.

«Принять предложение Министерства цифрового развития государственного управления, информационной технологии и связи Республики Татарстан о создании государственного казенного учреждения „Центр цифровой трансформации Республики Татарстан“», — указано в постановлении.

Основной деятельностью ведомства станет внедрение цифровых технологий и платформенных решений в госорганы республики. В штат нового ведомства войдут 138 человек.

Постановление подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

 

 

 

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