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Татар-информ

12 ноября 2019, 21:50

Общество

После обращения казанцев на улице Энергетика провели реконструкцию лестницы

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Общество

После обращения казанцев на улице Энергетика провели реконструкцию лестницы

Конструкция долгое время находилась в аварийном состоянии и представляла опасность для пешеходов.

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). В Московском районе столицы РТ завершилась реконструкция лестницы, располагающейся на улице Энергетиков, сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани. 

Ремонтные работы были проведены по многочисленным просьбам местных жителей. Горожане жаловались на то, что лестница «грохотала, а ступени торчали как попало». Конструкция долгое время находилась в аварийном состоянии и представляла опасность для пешеходов. 

Ежедневно ей пользуются около 1500 человек, среди которых дети и пожилые люди. Лестница ведет к социальным объектам и остановочным пунктам общественного транспорта.

Глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов отметил, что после реконструкции «каждый шаг по этой лестнице безопасен, надежен и комфортен».

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