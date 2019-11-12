Баширов назвал огромной глупостью празднование окончания Великого стояния на Угре

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Празднование Дня окончания Великого стояния на реке Угре (окончание т. н. «монголо-татарского ига» — прим. Т-и) — это огромная глупость, которая на самом деле провоцирует межнациональные столкновения, ненужные обсуждения. Такое мнение выразил автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ».

«Я думаю, что это огромная глупость, которая на самом деле провоцирует межнациональные столкновения, ненужные обсуждения. Потому что с одной стороны, мы говорим, что у нас единый российский народ, у которого есть общая история и в ней были разные моменты. С другой стороны, появляется глупая инициатива», — отметил собеседник.

Он также отметил, что авторам инициативы нужно повнимательнее посмотреть на демографический состав России и какую долю занимают люди, которые себя идентифицируют как татары.

Ранее в СМИ распространилось заявление губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, который утверждал, что празднование Дня окончания Великого стояния на Угре пользуется широкой поддержкой населения и даже Президента РФ. Позднее в Администрации Президента России эту информацию опровергли.

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