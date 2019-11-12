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Татар-информ

12 ноября 2019, 20:20

Общество

Новый детский сад на 220 мест открылся в Приволжском районе Казани

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Общество

Новый детский сад на 220 мест открылся в Приволжском районе Казани

Фото: kzn.ru

В дошкольном учреждении будут работать 11 групп.

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). В Приволжском районе столицы РТ, в ЖК «Станция Спортивная», открылся новый детский сад комбинированного вида № 138, рассчитанный на 220 мест, сообщает пресс-служба мэрии Казани. 

В торжественной церемонии поучаствовали замглавы администрации Вахитовского и Приволжского районов Ольга Дроздецкая, начальник отдела образования Минзалия Закирова и пр.

Проект детского сада включал в себя помещения для 11 групп с отдельными спальнями и комнатами для игр. В результате работы в дошкольном учреждении появились спортивный и музыкальный залы, современные спортивно-игровые площадки, кабинет психолога.

«Приоритетное направление детского сада — воспитание здорового образа жизни и художественно-эстетическое развитие», — отмечает пресс-служба мэрии.

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