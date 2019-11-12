В Госсовете РТ предложили выделять детям-сиротам жилье площадью не менее 24 кв. метров

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане предложили предоставлять детям-сиротам жилые помещения площадью не менее 24 кв. метров. Соответствующий законопроект рассмотрели сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

Предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений осуществляется в соответствии с законодательствами России и субъектов Федерации, напомнил первый замминистра земельных и имущественных отношений РТ Артур Галиев.

«Провели анализ по муниципалитетам Татарстана, который показал, что в ряде районов установлены различные нормы площади жилых помещений. Где-то меньше 18 кв. метров, ровно 18 кв. метров или 33 кв. метра, менее 33 кв. метров. Проектом закона предлагается установить, что предоставляемое детям-сиротам жилое помещение не может быть менее 24 кв. метров», – сказал он.

По словам докладчика, законопроект направлен на защиту прав детей-сирот и закрепляет в Татарстане гарантии по обеспечению их жилой площадью.

«Наше министерство является уполномоченным органом по приобретению жилых помещений для обеспечения ими детей-сирот. С начала реализации программы, с 2013-го по 2018 год, приобретено 1818 жилых помещений по всей республике. В текущем году в плане – 309 квартир. Приобретено на сегодня 145. Они переданы в ведение Министерства образования и науки, идет перераспределение. И дополнительно до конца года ожидается приобретение 164 жилых помещений. Прогноз на 2020 год – 321 квартира», – рассказал Артур Галиев.

Он добавил, что, по информации Минобрнауки РТ, в очереди на получение жилья стоит 1239 человек.

Депутаты рассмотрели законопроект, касающийся изменений в статьях республиканских законов «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и «Об адресной социальной поддержке населения в РТ», внесенный Кабинетом Министров Татарстана.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.