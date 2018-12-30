Деды Морозы и Снегурочки разных стран устроят шествие по улице Баумана

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). 23 и 24 ноября в Казани и в селе Новый Кырлай Арского района отпразднуют десятилетний юбилей резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы. Праздник начнется с шествия зимних волшебников по улице Баумана. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.



Главными персонажами шествия 23 ноября станут российский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка, Байкальский Дед Мороз, Санта Клаус из Финляндии, Тол Бабай из Удмуртии, Матушка Зима, Девица Метелица и Кикимора Вятская. Начало запланировано на полдень.



Далее в Поволжской Академии физкультуры, спорта и туризма состоится показ спектакля «Сказочный переполох». Начало представления запланировано на семь часов вечера.



24 ноября Кыш Бабай, Кар Кызы и все остальные сказочные гости приглашают желающих в резиденцию села Новый Кырлай на открытие Леса Чудес, вход для всех свободный.

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