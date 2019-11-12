Спортсменки из РТ заняли первое место на первенстве России по вольной борьбе

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Татарстанские спортсменки успешно выступили на первенстве страны по вольной борьбе. Соревнования проходили с 7 по 9 ноября в Смоленске, в спортивно-оздоровительном комплексе «Смена», сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В состязаниях участвовали девушки до 18 лет и 21 года. Сборная республики состояла из воспитанников республиканской спортивной школы по борьбе из Мамадыша и СШ Вахитовского района Казани.

В первый день соревнований Милена Федорова завоевала «серебро» в весовой категории до 61 кг, а «бронзу» получили Екатерина Зайцева (в весе до 53 кг) и Милена Давитадзе (до 46 кг).

Во второй день на третью ступень пьедестала поднялись Диана Антропова (в весовой категории до 57 кг) и Екатерина Кошкина (до 65 кг).

В командном зачете сборная Татарстана заняла первое место.

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