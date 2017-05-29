Завлит театра Камала: «На репертуар театра уход Кристины Андреевой не повлияет»

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). На репертуар театра уход балерины Кристины Андреевой не повлияет. Об этом рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» театральный критик и завлит театра им. Г. Камала Нияз Игламов.

«На репертуар театра уход Кристины Андреевой не повлияет, ведь она не единственная прима-балерина в театре. В мировой практике такого нет, чтобы балет снимали из-за того, что танцовщик меняет место работы», — сказал Игламов.

Несмотря на это, театр будет взращивать новых балерин и делать упор на других исполнительниц.

«Безусловно это потеря для театра, но ведь он не может связать актрису кабальным договором. Очевидно, что артистка куда-то переходит, потому что она слишком молода, чтобы просто уйти на пенсию», — добавил он.

Критик отметил ее работу в произведении «Золотая орда», которое является одной из центральных ролей танцовщицы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ведущая балерина театра оперы и балета им. Джалиля Кристина Андреева покидает Татарстан.

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