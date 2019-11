ХК «Нефтехимик» предложил уволенному канадскому журналисту переехать в Нижнекамск

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Хоккейный клуб «Нефтехимик» обратился в Twitter к уволенному с канадского ТВ известному журналисту Дону Черри с предложением переехать жить и работать в Нижнекамск.

«Дорогой Дон, мы слышали, что ваша карьера на телевидении была прервана. Мы считаем, что такие ветераны СМИ, как вы, заслуживают уважения. Поэтому мы приглашаем вас жить в Нижнекамске!» — говорится в одном из твитов.

«Вы будете жить на одной из лучших хоккейных баз в Татарстане. В вашем распоряжении бассейн, сауна, разнообразные блюда в столовой. Вы всегда можете посетить ателье, чтобы купить или заказать пиджак», — «Нефтехимик» продолжает знакомить канадца с условиями проживания.

«График работы составит 62 игры сезона и иногда плей-офф. 4 раза в сезоне у нас проходят локальные дерби с командой из Казани. Здесь вы можете показать свой талант», — подытоживается в клубном «Твиттере» «Нефтехимика».

Накануне канадский телеканал Sportsnet уволил Черри, который долгие годы работал ведущим программы Coachʼs Corner («Уголок тренера») из-за его спорных высказываний о мигрантах, живущих в Канаде. Дон Черри является одним из самых известных хоккейных экспертов в мире. Он работал хоккейным экспертом на телевидении с 1986 года. В 2015 году Дон Черри и его соведущий Рон Маклин получили звезды на Аллее славы Канады в Торонто.

Dear Don @CoachsCornerDC we heard that your career on television was interrupted. We believe that media veterans like you deserve a respect. That is why, we invite you to live in Nizhnekamsk city! pic.twitter.com/vyBwGgcc67