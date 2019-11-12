Минниханов поздравил детский телеканал «ШАЯН ТВ» с годовщиной вещания

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем Instagram видеопоздравление по случаю годовщины вещания детского татарстанского телеканала «ШАЯН ТВ».

«Шаянга бер яшь!» – написал Минниханов в подписи к ролику. На видео дети обсуждают программы телеканала и предлагают сделать 12 ноября праздничным днем в Татарстане.

Президент Татарстана лично дал старт татароязычному детскому телевидению, нажав 12 ноября 2018 года на символическую кнопку запуска эфира «ШАЯН ТВ». Изначально сама идея объединить всех татарских детей возле телеэкранов исходила от Рустама Минниханова.

Телеканал «ШАЯН ТВ» создан на базе крупнейшей в Татарстане телерадиокомпании «Новый Век». Смотреть телепередачи канала можно не только по телевизору, но также на сайте при помощи гаджетов, мобильного приложения и в кабельных сетях.

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