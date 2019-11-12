WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

12 ноября 2019, 15:57

Официальная хроника

Минниханов поздравил детский телеканал «ШАЯН ТВ» с годовщиной вещания

Рекомендуем

Официальная хроника

Минниханов поздравил детский телеканал «ШАЯН ТВ» с годовщиной вещания

Фото: архив/Александр Эшкинин

Президент РТ лично дал старт татароязычному детскому телевидению, нажав в ноябре 2018 года на символическую кнопку запуска эфира.

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем Instagram видеопоздравление по случаю годовщины вещания детского татарстанского телеканала «ШАЯН ТВ».

«Шаянга бер яшь!» – написал Минниханов в подписи к ролику. На видео дети обсуждают программы телеканала и предлагают сделать 12 ноября праздничным днем в Татарстане.

Президент Татарстана лично дал старт татароязычному детскому телевидению, нажав 12 ноября 2018 года на символическую кнопку запуска эфира «ШАЯН ТВ». Изначально сама идея объединить всех татарских детей возле телеэкранов исходила от Рустама Минниханова.

Телеканал «ШАЯН ТВ» создан на базе крупнейшей в Татарстане телерадиокомпании «Новый Век». Смотреть телепередачи канала можно не только по телевизору, но также на сайте при помощи гаджетов, мобильного приложения и в кабельных сетях.

 

        Посмотреть эту публикацию в Instagram                  

Шаянга бер яшь!

Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov)

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Минниханов поручил изучить причины ликвидации малых предприятий в Татарстане
Новости дня
16:44
Завлит театра Камала: «На репертуар театра уход Кристины Андреевой не повлияет»

В мировой практике спектакли не снимают, если танцовщик меняет место работы, отметил театральный критик.

16:38
В Госсовете РТ предложили выделять детям-сиротам жилье площадью не менее 24 кв. метров

В муниципалитетах Татарстана установлены различные нормы площади по договору социального найма.

16:33
Дмитрий Патрушев оценил значение применения газомоторного топлива в АПК
16:20
ХК «Нефтехимик» предложил уволенному канадскому журналисту переехать в Нижнекамск

Ведущий канадский хоккейный эксперт Дон Черри был уволен накануне за критику в адрес мигрантов Канады.

16:05
По требованию прокуратуры казанская компания выплатила рабочим 680 тысяч рублей долга

В логистической компании «Золе Коммерц» 29 рабочим не выплатили зарплату за месяц.

16:00
Сборник стихов Рафиса Курбана издан на кабардинском языке

Для перевода отобраны стихи поэта, написанные для детей.

15:57
Минниханов поздравил детский телеканал «ШАЯН ТВ» с годовщиной вещания

Президент РТ лично дал старт татароязычному детскому телевидению, нажав в ноябре 2018 года на символическую кнопку запуска эфира.

15:44
Минниханов поручил изучить причины ликвидации малых предприятий в Татарстане

Президент РТ принял участие в заседании Правительства РТ, посвященном состоянию инвестиционного климата в регионе.

15:41
Дело пособников террористов из Челнов передали в Центральный окружной военный суд

Обвиняемые полностью признали свою вину и просили о рассмотрении дела в особом порядке судопроизводства.

15:35
Минтранс РТ поделился планами по ремонту и строительству автодорог в 2020 году

В текущем году построено и реконструировано 93,9 км региональных автодорог, отремонтировано — 197 км дорог.

15:32
В Казани состоятся суперфинал и гала-концерт фестиваля «Наше время – Безнен заман»

Обладатель Гран-при фестиваля получит диплом, переходящий Кубок Президента РТ, денежную премию в 500 тыс. рублей.

15:16
Для содержания автодорог зимой в РТ на 100% запаслись противогололедными материалами

Подрядные организации провели модернизацию и замену устаревшей дорожной техники.

15:10
Минниханов вручил премию имени Туполева гендиректору двигателестроительной корпорации

Награда вручается за выдающиеся заслуги в области инженерных наук.

15:05
Спасшего из огня годовалую девочку наградила администрация Чистополя

30 октября мужчина, рискуя собственной жизнью, бросился в горящий соседский дом и спас оттуда ребенка.

14:53
Аферисты похитили у челнинской фирмы вагонные колеса на 900 тысяч рублей

Злоумышленники развернули водителя с грузом, представившись собственниками перевозимого им товара.

14:40
Участники третьего хакатона предложат решения для клиентского опыта Tele2
14:36
Свежие овощи для татарстанских детей закупят на 146 млн рублей

Весь урожай для школ и детсадов должен быть собран в текущем году.

14:33
На въезде в Усады в Татарстане столкнулись фура и легковушка, есть пострадавшие

Кадры с места происшествия опубликованы в социальных сетях.

14:17
В Набережных Челнах трагически погиб молодой журналист StopGame

Евгений Баранов ушел из жизни в 27 лет.

14:12
Минцифры РТ будет бороться с «белыми пятнами» в покрытии сотовой связи

Проблемы со связью есть вдоль федеральных трасс, а также в малонаселенных пунктах и историческом центре Казани.

14:11
Следком РТ выясняет, почему казанской пенсионерке отказали в опеке над внучками

Дочь женщины лишили родительских прав, пенсионерка отправилась в органы опеки, чтобы официально оформить опекунство, но ей отказали из-за долгов.

14:01
На «КиноМавлиде-2019» будут вживую играть саундтреки из фильма «Плацебо»

Мероприятие пройдет 12 декабря в концерт-холле казанской «Ривьеры».

13:48
В Казани может пройти чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года

Другим кандидатом на проведение европейского водного чемпионата является Нижний Новгород.

13:47
Жительница Татарстана лишилась более 300 тысяч, инвестировав их по советам аферистов

Жительница Камских Полян попалась на уловку мошенников, которые предлагали заработать на вложении средств.

13:42
Налоговую «соединят» с районными МФЦ, чтобы сократить сроки предоставления услуг

Механизм будет внедрен до конца года, сказал Айрат Хайруллин.

События