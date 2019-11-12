Дело пособников террористов из Челнов передали в Центральный окружной военный суд

(Набережные Челны, 12 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Уголовное дело о пособниках экстремистской организации «ИГИЛ»* будут рассматривать в Центральном окружном военном суде, сообщили в суде Набережных Челнов.

Еще в процессе предварительного следствия обвиняемые полностью признали свою вину и просили о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроизводства.

Гособвинитель – и. о. прокурора Автограда Айрат Галиев, предложил направить уголовное дело для рассмотрения в Центральный окружной военный суд. Его ходатайство удовлетворили.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Челнах стартовал судебный процесс над тремя предполагаемыми пособниками экстремистской организации «ИГИЛ»*. На скамье подсудимых оказались Данис Асгатзянов, Ильдар Динияров и Мирхайдар Рахимов. Мужчинам предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия.

Из обвинения следует, что злоумышленники пытались незаконно приобрести пистолет «Макарова» и патроны к нему. Однако им не удалось это сделать, поскольку в качестве «продавца» выступил оперуполномоченный сотрудник полиции.

Также в заключении сказано, что Асгазятнов знал, что некий Султанов в августе 2016 года через территорию третьих стран выехал за пределы России и оказался в Сирии, где до сих пор принимает участие в военных действиях в качестве участника подразделения запрещенной в РФ международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра».

Султанов общался с Асгазятновым, призывал его взять оружие и встать в ряды террористов.

Также Асгатзянов поддерживал отношения с Мингалеевым, ныне воющим в Сирии на стороне террористов. Однако молодой человек ничего не сообщил о своих знакомых органам правопорядка.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) – террористическая организация, запрещенная в России и многих других странах.

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