Несколько домов Кировского района Казани останутся без воды 13 ноября

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Завтра в нескольких домах Кировского района столицы РТ отключат водоснабжение, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, с 9 утра и до полуночи без воды останутся дома по адресам: Горьковское шоссе, №№ 2, 24 (гимназия № 3), 26, 26/1, 28, 30, 46, а также 11— 53 (нечетные номера), Окольная, №№ 1, 3, 5, 9 (школа № 137). Кроме того, водоснабжение будет отсутствовать в домах, расположенных по улицам Глазовская, Маршрутная, Можайского, Самарская, Телецентра и 40 лет Октября.

МУП «Водоканал» отмечает, что автоцистерны с водой разместят согласно поступающим заявкам от населения. Причина временных неудобств — проведение работ на сетях водопровода.

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