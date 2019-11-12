Минниханов поручил изучить причины ликвидации малых предприятий в Татарстане

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Из созданных в 2016 году малых предприятий Татарстана порядка 35% закрылись, не проработав и трех лет. Необходимо глубоко изучить эту ситуацию и проанализировать цифры. Такое поручение дал Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании в Правительстве РТ.

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, руководитель республики предложил изучить опыт других субъектов РФ для улучшения инвестиционного климата в РТ. «В других регионах также активно идет работа в этом направлении, и надо изучать их практики, брать их на вооружение», – сказал он.

Президент Татарстана обратил внимание на необходимость снижения административных барьеров для малого и среднего предпринимательства. Говоря о создании промышленных парков в муниципальных районах, Рустам Минниханов в очередной раз предложил взвешенно и внимательно подходить к этому вопросу. Он напомнил, что промпарки – это серьезные инвестиции, и необходимо, чтобы эти площадки заполнялись инвесторами, чтобы предприниматели видели привлекательность этих площадок.

Кроме того, по мнению Президента Татарстана, сегодня важно помочь гражданам легализовать свои доходы, это также относится и к малому предпринимательству. «Власти должны работать с малым бизнесом, помогать, вовремя поддерживать», – заключил Рустам Минниханов.

В Доме Правительства РТ сегодня прошло заседание, посвященное состоянию инвестиционного климата в регионе. В своем выступлении Премьер-министр РТ Алексей Песошин напомнил, что по итогам показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ за 2018 год Татарстан занял второе место, уступив первенство Москве.

«Результаты рейтинга показывают, что в целом у нас все хорошо, но по отдельным показателям в результате опросов предпринимательского сообщества были получены неудовлетворительные оценки, и по ним следует усилить работу», – заявил Песошин.

Так, по его словам, к таким показателям относятся показатели по среднему времени регистрации юридических лиц прав собственности и подключения к электросетям, среднему количеству контрольно-надзорных мероприятий, оценки доступности необходимых трудовых ресурсов, доли закупок у субъектов малого бизнеса.

«Любое рейтингование позволяет следить за динамикой развития республики, мы должны выяснить причины низкой удовлетворенности предпринимателей и определить мероприятия по улучшению предоставления государственных и муниципальных услуг», – отметил руководитель Правительства Татарстана.

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