WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

12 ноября 2019, 14:40

Экономика и финансы

Участники третьего хакатона предложат решения для клиентского опыта Tele2

Экономика и финансы

Участники третьего хакатона предложат решения для клиентского опыта Tele2

Участники займутся разработкой клиентских сценариев с учетом мировых трендов и специфики поколений Y и Z.

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Tele2 проведет третий хакатон Tele2 POWER ON CX Hackathon 16-17 ноября в своем головном офисе. На этот раз мероприятие станет состязанием проектных менеджеров и специалистов в области клиентского опыта, маркетинга, продукта и digital. Участники займутся разработкой клиентских сценариев с учетом мировых трендов и специфики поколений Yи Z.

Tele2 приглашает на хакатон выпускников вузов и студентов последних курсов, а также профессионалов в области разработки клиентских сценариев, маркетинга, продукта, проектного менеджмента, IT иdigital. Участники должны разбираться в управлении клиентским опытом и формировании комплексной работы с ним на всех этапах взаимодействия пользователя с продуктом компании. Соревнования пройдут в центральном московском офисе Tele2 в бизнес-центре Comcity 16-17ноября.

Конкурсанты погрузятся в разработку решений по созданию новой ценности для клиента на различных этапах пользовательского пути с Tele2. Также участники познакомятся с ведущими экспертами компании, которые помогут решать трудные задания. Победители состязания получат денежное вознаграждение — призовой фонд составляет 225 тыс. рублей.

Главная задача третьего хакатона — разработать пул проектов клиентского опыта с учетом текущих потребительских трендов и специфики поколений YиZ. Участники должны спроектировать уникальные клиентские сценарии на следующие пять лет. Наработанные решения помогут усиливать вовлеченность абонентов и удерживать лидерство Tele2 по показателю NPS в отрасли.

Хакатон позволит Tele2 выступить в качестве работодателя в области управления клиентским опытом и привлечь талантливых специалистов, которые привнесут уникальную экспертизу в развитие инновационных проектов компании.

Участники могут собрать команду до пяти человек или объединиться с другими конкурсантами уже на старте хакатона. Подробная информация доступна на сайте проекта Tele2POWERONCXHackathon.

Директор по управлению клиентским опытомTele2 Нина Гюббенет: «Хакатон для Tele2 — это возможность объявить о себе как о компании, которая использует инновационные решения для оказания лучших услуг клиентам. Кроме того, мы стремимся заинтересовать молодых и амбициозных людей, вовлечь их в конкретный проект и помочь получить реальный опыт. Третий хакатон позволит участникам предложить решения по взаимодействию с поколениями Y и Z и получить от экспертов компании объективную оценку своей работы. Tele2 сможет не только решить актуальную бизнес-задачу, но и пополнить».

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